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Всё о женщинах

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Женщинам дали советы, как легче пережить измену

Женщинам дали советы, как легче пережить измену

Чтобы легче пережить измену, женщинам, которые приняли решение расстаться с партнером, стоит дать себе время отгоревать, но нельзя застревать в таком состоянии надолго, посоветовала семейный психолог Татьяна Гусева.

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