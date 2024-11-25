Женщинам дали советы, как легче пережить измену

Чтобы легче пережить измену, женщинам, которые приняли решение расстаться с партнером, стоит дать себе время отгоревать, но нельзя застревать в таком состоянии надолго, посоветовала семейный психолог Татьяна Гусева.
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