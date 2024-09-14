Политика как она есть

Соединенные Штаты, распространяя безосновательные инсинуации в отношении СМИ России, пытаются вбить клин между Буэнос-Айресом и Москвой, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посла РФ в Аргентине Дмитрия Феоктистова.