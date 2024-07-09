На Дубнинской покрасили межквартирный холл

В нашем доме проводился косметический ремонт подъездов. Я неоднократно просил провести покраску в межквартирном холле 17-го этажа в 3-м подъезде, где проживаю, чтобы устранить на стенах следы протечек с технического этажа.
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