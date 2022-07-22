В Москве адвокат получил три года колонии за вымогательство 7,5 млн рублей у жены клиента

Пресненский районный суд Москвы вынес решение по делу адвоката коллегии «ЭксЛедж» Романа Королева. Юриста признали виновным в вымогательстве денег у супруги одного из клиентов и приговорили к трем годам лишения свободы, передает «Коммерсанъ».
Пресненский районный суд Москвы вынес решение по делу адвоката коллегии «ЭксЛедж» Романа Королева. Юриста признали виновным в вымогательстве денег у супруги одного из клиентов и приговорили к трем годам лишения свободы, передает «Коммерсанъ».
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