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В Москве адвокат получил три года колонии за вымогательство 7,5 млн рублей у жены клиента

В Москве адвокат получил три года колонии за вымогательство 7,5 млн рублей у жены клиента

Пресненский районный суд Москвы вынес решение по делу адвоката коллегии «ЭксЛедж» Романа Королева. Юриста признали виновным в вымогательстве денег у супруги одного из клиентов и приговорили к трем годам лишения свободы, передает «Коммерсанъ».

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