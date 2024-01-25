Как состоять в здоровых отношениях, если вы эмпат

Когда вы испытываете все чувства, очень важно установить границы и регулярно проводить время в одиночествеПоддерживать здоровые отношения с соответствующими границами может оказаться сложной задачей для любого человека, но что делать, если вы особенно чувствительны? Как вы справляетесь с конфликтами, если относитесь к тому типу людей, которые понимают чувства и переживания других? Если это похоже на вас, то, скорее всего, вы эмпат.