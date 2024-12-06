Салехардские студенты отправились на гастроли в Китай

В первый Международный тур Студвесны отправились Антон Трайнаускас, обладатель гран-при в направлении «Театральное», Полина Кух и Валерия Фурман, лауреаты III степени в направлении «Оригинальный жанр», и Виталия Чудинова, лауреат I степени в направлении «Вокальное».