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Новые детали и причина смерти звезды «Друзей» Мэттью Перри - актер утонул в джакузи

Новые детали и причина смерти звезды «Друзей» Мэттью Перри - актер утонул в джакузи

Как сообщили в правоохранительных органах, на данный момент у полиции нет каких-либо подозрений в том, что смерть артиста была насильственной: Перри, по предварительным данным, погиб в результате утопления в своём доме в Лос-Анджелесе, когда принимал гидромассажную ванну.

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