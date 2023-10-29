Новые детали и причина смерти звезды «Друзей» Мэттью Перри - актер утонул в джакузи

Как сообщили в правоохранительных органах, на данный момент у полиции нет каких-либо подозрений в том, что смерть артиста была насильственной: Перри, по предварительным данным, погиб в результате утопления в своём доме в Лос-Анджелесе, когда принимал гидромассажную ванну.
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