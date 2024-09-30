С 1 октября 2024 года: Увеличение штрафов в 20 раз и новые цены на автомобили – что нужно знать автомобилистам Юлия ЧинковаС 1 октября 2024 года российским автомобилистам предстоит столкнуться с рядом значительных изменений, которые могут кардинально повлиять на их финансовое положение.