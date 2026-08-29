Zakharova: Armenian authorities are pushing Russians to illegal actions

The Secretary of the Security Council of Armenia, Alen Simonyan, is pushing the Russians to illegal actions, stating that Yerevan is ready to accept a new wave of relocators in the event of a mobilization announcement in Russia.
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