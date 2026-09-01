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Газета.ру

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Депутат Свищев: мошенники стали вымогать деньги в школьных чатах

Депутат Свищев: мошенники стали вымогать деньги в школьных чатах

Мошенники стали вымогать деньги в школьных чатах — они просят, чтобы родители перевели средства на учебники и прочие школьные нужды.

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