Этот день в авиации. 2 сентября

1896 - В Софии родился болгарский авиаконструктор Асен Христов Йорданов. Он составил инструкции и руководства по эксплуатации и обслуживанию, осмотру и ремонту некоторых известных самолётов, таких как Lockheed P-38 Lightning, Curtiss P-40 Warhawk, Boeing B-17 Flying Fortress, Boeing B-29 Superfortress, Consolidated Б-24, North American B-25 Mitchell, транспортный самолёт Douglas DC-3.