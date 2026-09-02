Авиаторы и их д...
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Авиаторы и их друзья

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Этот день в авиации. 2 сентября

Этот день в авиации. 2 сентября

1896 - В Софии родился болгарский авиаконструктор Асен Христов Йорданов. Он составил инструкции и руководства по эксплуатации и обслуживанию, осмотру и ремонту некоторых известных самолётов, таких как Lockheed P-38 Lightning, Curtiss P-40 Warhawk, Boeing B-17 Flying Fortress, Boeing B-29 Superfortress, Consolidated Б-24, North American B-25 Mitchell, транспортный самолёт Douglas DC-3.

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