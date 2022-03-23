В МВД по РСО - Алания полицией возбуждено уголовное дело дело в отношении жительницы Северной Осетии, лишившей квартиры собственную мать

В Северной Осетии возбуждено уголовное дело в отношении 50-летней жительницы Беслана, которая обманным путём продала квартиру своей матери-пенсионерки.
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