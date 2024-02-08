Москвича задержали в фастфуде за черную кофту с рунами

Десять суток административного ареста назначил суд 33-летнему жителю Москвы за кофту с рунами. По информации телеграм-канала «Осторожно, новости», мужчину заметили на фудкорте одного из торговых центров столицы еще 5 февраля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии