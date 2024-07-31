Постпред Ирана указал на поощрение агрессии Израиля со стороны ООН

Отсутствие стремления членов Совета Безопасности (СБ) Организации Объединенных Наций (ООН) осудить агрессию Израиля в ближневосточном регионе не только поощряет протеже западных стран, позволяя Израилю совершать военные преступления в отношении Палестины и других стран.