Постпред Ирана указал на поощрение агрессии Израиля со стороны ООН

Отсутствие стремления членов Совета Безопасности (СБ) Организации Объединенных Наций (ООН) осудить агрессию Израиля в ближневосточном регионе не только поощряет протеже западных стран, позволяя Израилю совершать военные преступления в отношении Палестины и других стран.
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