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Постпред Ирана указал на поощрение агрессии Израиля со стороны ООН

Постпред Ирана указал на поощрение агрессии Израиля со стороны ООН

Отсутствие стремления членов Совета Безопасности (СБ) Организации Объединенных Наций (ООН) осудить агрессию Израиля в ближневосточном регионе не только поощряет протеже западных стран, позволяя Израилю совершать военные преступления в отношении Палестины и других стран.

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