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РБК СТИЛЬ

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Африканский сом и белый амур: 10 рыбных хозяйств, куда стоит съездить

Африканский сом и белый амур: 10 рыбных хозяйств, куда стоит съездить

Рыбные фермы в России становятся популярными туристическими объектами. Аквакультурный туризм подразумевает знакомство с производством, а также гастрономический опыт и расслабленный загородный отдых.

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