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Артета о 2:0 с «Сандерлендом»: «Арсенал» победил сильного соперника на сложном выезде. Когда не забиваешь, тебя могут задавить, играя в силовой, вертикальный футбол»

Тренер « Арсенала » Микель Артета оценил победу над « Сандерлендом » (2:0) в 4-м туре АПЛ . «Я невероятно рад очередной победе.

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