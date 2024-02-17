Блогер «Голос Мордора»: в НАТО превратили мысль о нападении России в мантру

Мечты НАТО повоевать с Россией все никак не обретут реальное воплощение. Североатлантический альянс в шизофренической мантре об «угрозе» призывает готовиться к противостоянию, одновременно побаиваясь мощи российской армии.
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