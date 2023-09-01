Сбежали из России, оставив долги. Артистов-предателей нагнало возмездие, которого они не ждали, - приговоры судов неотвратимы.
Сбежали из России, оставив долги....
Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Пидарасы, в основном.
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2 час.
Пульхерия Djem
ГНИДЫ ! ! !
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1 час.
Александр Попов
Не, они сбежали. к моей стране они больше отношения не имеют, почему я должен их помнить и переживать за их проблемы? Я их не помню, не знаю и знать не хочу. Тем более - далеко не лучшие представители мира искусства.
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1 час.
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