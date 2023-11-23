Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ФСБ показала кадры задержания конспировавшегося под курьера украинского агента

ФСБ показала кадры задержания конспировавшегося под курьера украинского агента

ФСБ РФ поделилась кадрами оперативной видеосъемки момента задержания украинского агента в Воронеже. Он был завербован органами разведки Украины, прошел обучение подрывному делу и заброшен на территорию России для совершения диверсий.

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