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Леонид Бичевин: тяжелая цена балабановского «Морфия», предложение на вулкане в Японии и долгожданный покой

Леонид Бичевин: тяжелая цена балабановского «Морфия», предложение на вулкане в Японии и долгожданный покой

Роли в балабановских драмах «Груз 200» и «Морфий» в одночасье сделали Леонида Бичевина одним из самых заметных молодых артистов страны.

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