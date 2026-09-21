В Петербурге появится улица в честь автогонщика и журналиста Андрея Нагеля

Как сообщила 21 сентября пресс-служба Смольного, имя Андрея Нагеля получит новый проезд в квартале, который находится юго-западнее пересечения Волхонского и Киевского шоссе.
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