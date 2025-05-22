Главное на свете - это наши дети. Цифры, факты, советы МЧС.

В нашей стране ежегодно регистрируются факты гибели и травматизма детей. Цифрыне могут оставить равнодушным ни одного взрослого человека: от внешних причин ежегодно гибнут более 100 детей, травмы различной степени тяжести получают около 150 тыс.
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