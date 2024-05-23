В Казани пройдет фестиваль "Литературный флагман России"

Фестиваль "Литературный флагман России" пройдет в Казани с 23 по 25 мая. Он станет площадкой для обсуждения ключевых тенденций современной книжной индустрии, проведения встреч с известными авторами и реализации образовательной программы.
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