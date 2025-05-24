"Шаг к путинскому режиму". В ЕС требуют остановить финансирование Венгрии из-за закона о суверенитете

© РИА Новости . Алексей Никольский В Европейскую комиссию (ЕК) направлено обращение 26 депутатов Европейского парламента (ЕП), в котором они требуют полностью заморозить финансирование Венгрии из-за ее "систематического наступления на демократические ценности и верховенство закона" Об этом сообщает издание The Financial Times 21 мая, после ознакомления с текстом письма европарламентариев.