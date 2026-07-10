Востоковед Керимов заявил о риске продолжения конфликта США и Ирана

Конфликт между США и Ираном далек от завершения, а последние удары и ответные атаки показывают хрупкость достигнутого ранее перемирия, заявил журналист и востоковед Турал Керимов в эфире Радио «Комсомольская правда».
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