В апреле 13 656 китайских чиновников подверглись взысканиям за дисциплинарные нарушения

Пекин, 27 мая /Синьхуа/ -- Китайские дисциплинарно-надзорные органы в апреле наложили взыскания на 13 656 должностных лиц за нарушения "Правил из восьми пунктов", принятых ЦК КПК для улучшения стиля партийной работы и поведения госслужащих.