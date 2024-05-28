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Китай

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В апреле 13 656 китайских чиновников подверглись взысканиям за дисциплинарные нарушения

Пекин, 27 мая /Синьхуа/ -- Китайские дисциплинарно-надзорные органы в апреле наложили взыскания на 13 656 должностных лиц за нарушения "Правил из восьми пунктов", принятых ЦК КПК для улучшения стиля партийной работы и поведения госслужащих.

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