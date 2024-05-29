Рост бизнеса и сотни клиентов на мультиформатной конференции TECH WEEK

26‒28 июня в технопарке Сколково состоится ежегодная конференция TECH WEEK. Это пространство, которое дает компаниям возможность презентовать свои продукты, узнать больше о своей целевой аудитории, завести полезные знакомства с потенциальными клиентами и партнерами, протестировать новые бизнес-гипотезы.
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