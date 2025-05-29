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Врач Елисеев призвал не экономить на солнцезащитных очках

Врач Елисеев призвал не экономить на солнцезащитных очках

Медицинский оптик-оптометрист клиники 3Z Ярослав Елисеев заявил, что с наступлением лета без надежных солнцезащитных очков глаза начинают быстро уставать, могут покраснеть, а продолжительное воздействие ультрафиолетовых лучей нередко приводит к серьезным проблемам со зрением.

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