Ученые открыли неожиданный способ, как избавиться от лишнего веса

Твердые и хрустящие продукты помогают обмануть мозг Ученые из университета Вагенингена в Нидерландах обнаружили, что употребление хрустящих и твердых продуктов, таких как яблоки, вареный рис и свежий салат, способствует похудению и надолго сохраняет чувство сытости.