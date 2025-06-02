Экс-прокурора Астраханской области Сергея Фроста наградили медалью за заслуги перед регионом

Губернатор Игорь Бабушкин подписал распоряжение о награждении экс-прокурора Астраханской области. За успехи в многолетней добросовестной работе, высокий профессионализм и вклад в укрепление законности и правопорядка на территории региона Сергей Фрост удостоен медали ордена «За заслуги перед Астраханской областью».