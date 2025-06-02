Село будущего: директор департамента Минсельхоза Трошина рассказала об ИИ для урожая

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июня, ФедералПресс. На конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде директор Департамента технологического развития Минсельхоза Елена Трошина представила достижения цифровой трансформации сельского хозяйства.
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