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Партия ЛДПМ потребовала от властей Молдавии созвать Высший совет безопасности

Партия ЛДПМ потребовала от властей Молдавии созвать Высший совет безопасности

Либерально-демократическая партия Молдавии (ЛДПМ) обвинила правящую партию «Действие и солидарность» в попытке разделить с оппозицией ответственность за вопросы национальной безопасности.

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