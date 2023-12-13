Отходы стройки и торговли вытеснили бытовой мусор с незаконных свалок

Бытовой мусор уступает место на незаконных свалках отходам строительства, торговли и некоторых отраслей промышленности, которые считаются неопасными, сообщил замглавы ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) Алексей Макрушин.
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