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Биберт Туменов – про срыв боя с Шайхаевым во время АСА 208: «Мне очень стыдно. Должен извиниться перед лигой и болельщиками»

Боец АСА Биберт Туменов извинился за срыв чемпионского поединка в легком весе с Даудом Шайхаевым на АСА 208.

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