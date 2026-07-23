Как купянские прорывы превращаются в тактические нарывы

Купянский укрепрайон ВСУ продолжает ликвидироваться с переменным успехом. Ради завершения операции командование группировок войск «Запад» и «Север» сконцентрировало на направлении ряд боевых единиц из состава 1-й ТА, усилив их подразделениями 6-й ОА и 11-го АК.