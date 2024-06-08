В Нагатинском Затоне пройдут показательные выступления собак-спасателей

В районе Нагатинский Затон на площадке проекта «Питомцы в Москве» пройдут показательные выступления сотрудников и их подопечных кинологической группы аварийно-спасательного отряда № 6 Пожарно-спасательного центра Москвы.
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