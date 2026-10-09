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Нижегородская правда

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Сергей Судьин: «Просветительские мероприятия – очевидный тренд сегодняшнего дня»

Сергей Судьин: «Просветительские мероприятия – очевидный тренд сегодняшнего дня»

«Просветительские мероприятия – очевидный тренд сегодняшнего дня», — считает д.соц.н., профессор, заведующий кафедрой общей социологии и социальной работы ННГУ им.

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