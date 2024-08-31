«Русское лихолетье», или «святые 90-е», как это время назвала Наина Ельцина, чья семейка собрала все сливки от мародёрства на государственном уровне, в самом деле страшное и знаковое время.
«Святые 90-е», или Ностальгия по временам государственного мародёрства…
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Тан
Трипиздон!!.... это вас, скоро НУЖДА погонит из РОССИИ.... работать вы не умеете, (как любые Крысы)... а Русские, больше вас кормить и обогревать НЕ БУДУТ.
Ответить
17 час.
S
Sobering
Ты что ли кормить не собираешься? Тебя самого скоро пинком под зад из России выпроводят.
Ответить
17 час.
Maxim
Наина конечно жила как монарх, хоть с Новодевичьего выкинуть махинаторов, заводы и ГЭС - вернуть: они их не строили..
Ответить
17 час.
Свежие комментарии