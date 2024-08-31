«Святые 90-е», или Ностальгия по временам государственного мародёрства…

Алексей Тан Трипиздон!!.... это вас, скоро НУЖДА погонит из РОССИИ.... работать вы не умеете, (как любые Крысы)... а Русские, больше вас кормить и обогревать НЕ БУДУТ.

S Sobering Ты что ли кормить не собираешься? Тебя самого скоро пинком под зад из России выпроводят.