Фестиваль «ЗООФЕСТ ЭКО»: «республика котиков», гигантский мастиф и мухоловки

На площадке «Казань Экспо» проходит первый в республике семейный фестиваль «ЗООФЕСТ». Свыше двух тысяч видов животных, рептилий и растений, чемпионат Татарстана среди собачьих пород и «дефиле ретривера» - обо всем этом в репортаже «Татар-информа».
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