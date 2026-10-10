Фестиваль «ЗООФЕСТ ЭКО»: «республика котиков», гигантский мастиф и мухоловки

На площадке «Казань Экспо» проходит первый в республике семейный фестиваль «ЗООФЕСТ». Свыше двух тысяч видов животных, рептилий и растений, чемпионат Татарстана среди собачьих пород и «дефиле ретривера» - обо всем этом в репортаже «Татар-информа».