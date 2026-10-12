В Тушинском суде отложили допрос Путилина по делу Ремиги

Очередное заседание по делу Александра Ремиги, рассматриваемое в Тушинском суде Москвы, могло снова стать «орловским» ввиду того, что планировалось допросить орловского предпринимателя Евгения Путилина, который вслед за некогда орловским вице-губернатором Ремигой перебрался во Владимир.
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