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Орловские новости

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В Тушинском суде отложили допрос Путилина по делу Ремиги

В Тушинском суде отложили допрос Путилина по делу Ремиги

Очередное заседание по делу Александра Ремиги, рассматриваемое в Тушинском суде Москвы, могло снова стать «орловским» ввиду того, что планировалось допросить орловского предпринимателя Евгения Путилина, который вслед за некогда орловским вице-губернатором Ремигой перебрался во Владимир.

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