Экс-главком ВСУ Сырский: испытания человекоподобных роботов уже идут

В будущем частью боевых действий будут человекоподобные роботы, и их испытания уже идут. Об этом в интервью BBC («Би-би-си», заблокирован Роскомнадзором на территории России) заявил экс-главком ВСУ Александр Сырский.
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