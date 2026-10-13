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Газета.ру

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Экс-главком ВСУ Сырский: испытания человекоподобных роботов уже идут

Экс-главком ВСУ Сырский: испытания человекоподобных роботов уже идут

В будущем частью боевых действий будут человекоподобные роботы, и их испытания уже идут. Об этом в интервью BBC («Би-би-си», заблокирован Роскомнадзором на территории России) заявил экс-главком ВСУ Александр Сырский.

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