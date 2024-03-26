Куренков: системы пожаротушения и сигнализации в “Крокусе” сработали штатно

В концертном зале в Подмосковье не обнаружили нарушений в работе пожарных систем.В концертном зале “Крокус Сити Холл” в Подмосковье в момент нападения террористов сигнализация пожаротушения активизировалась в штатном режиме.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии