Процесс превращения нормальных клеток организма в злокачественные начинается в организме после 50 лет, сообщил РИА Новости главный онколог Москвы, директор МКНЦ имени А.
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