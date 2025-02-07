Полицейские в Хакасии задержали подозреваемого в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних

Сотрудниками Отдела по борьбе с киберпреступностью МВД по Республике Хакасия задержан 40-летний житель города Абакана, подозреваемый в совершении развратных действий в отношении трёх несовершеннолетних жительниц Республики Хакасия и Красноярского края.
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