Умерла Анфиса Резцова, бан Папу Гомеса за сироп ребенка, ВОР-комната в Испании для контроля ВАР, Игудала завершил карьеру и другие новости

Вечно молодые рокеры: первый за 18 лет студийный альбом The Rolling Stones покорил критиков. Почему его называют мини-чудом

🎸Британская рок-группа The Rolling Stones впервые с 2005 года выпустила новый альбом Hackney Diamonds. В записи треков принимали участие такие звезды, как Пол Маккартни, Стиви Уандер, Элтон Джон и Леди Гага Почему критики называют альбом лучшим за последние 40 лет творчества группы: https://www.mn.ru/smart/XC6G6DEN

Лена Мисько

уходит эпоха... Умер Бобби Чарльтон 📊 Сэр Бобби Чарльтон забил 249 голов в 758 матчах за «Манчестер Юнайтед» и является вторым бомбардиром в истории клуба после Уэйна Руни. Он один из девяти игроков, выигравших чемпионат мира, Лигу чемпионов и «Золотой мяч».