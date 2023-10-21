Умерла Анфиса Резцова, бан Папу Гомеса за сироп ребенка, ВОР-комната в Испании для контроля ВАР, Игудала завершил карьеру и другие новости

1. Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова умерла в возрасте 58 лет. Бывшая биатлонистка и лыжница с 15 октября находилась в реанимации без сознания, 19 октября у нее остановилось сердце.
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Лена Мисько
🎸Британская рок-группа The Rolling Stones впервые с 2005 года выпустила новый альбом Hackney Diamonds. В записи треков принимали участие такие звезды, как Пол Маккартни, Стиви Уандер, Элтон Джон и Леди Гага Почему критики называют альбом лучшим за последние 40 лет творчества группы: https://www.mn.ru/smart/XC6G6DEN
Вечно молодые рокеры: первый за 18 лет студийный альбом The Rolling Stones покорил критиков. Почему его называют мини-чудом
Московские новости
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6 час.
Лена Мисько
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6 час.
Лена Мисько
уходит эпоха... Умер Бобби Чарльтон 📊 Сэр Бобби Чарльтон забил 249 голов в 758 матчах за «Манчестер Юнайтед» и является вторым бомбардиром в истории клуба после Уэйна Руни. Он один из девяти игроков, выигравших чемпионат мира, Лигу чемпионов и «Золотой мяч».
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6 час.
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