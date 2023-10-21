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Не только о футболе

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Умерла Анфиса Резцова, бан Папу Гомеса за сироп ребенка, ВОР-комната в Испании для контроля ВАР, Игудала завершил карьеру и другие новости

Умерла Анфиса Резцова, бан Папу Гомеса за сироп ребенка, ВОР-комната в Испании для контроля ВАР, Игудала завершил карьеру и другие новости

1. Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова умерла в возрасте 58 лет. Бывшая биатлонистка и лыжница с 15 октября находилась в реанимации без сознания, 19 октября у нее остановилось сердце.

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Лена Мисько
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