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Моди заявил о намерении Индии и США удвоить товарооборот к 2030 году

Моди заявил о намерении Индии и США удвоить товарооборот к 2030 году

США и Индия намерены удвоить объем товарооборота между государствами до $500 млрд к 2030 году. Об этом 13 февраля сообщили индийский премьер-министр в ходе встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме.

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