17 февраля отмечает день рождения Евгений Гришковец

17 февраля свой день рождения отмечает Евгений Гришковец. Рязанское информагентство 7info поздравляет Евгения Валерьевича с 58-летием! Известного писателя, драматурга, артиста в Рязани любят и ждут с огромной радостью.
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