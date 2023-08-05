Некоторые мужчины говорят, что не поверят в равноправие полов до тех пор, пока роскошная красотка сама не подсядет к ним в баре, не угостит коктейлем и не даст потом денег на такси.
А вы одевайтесь нормально, и никто к вам не будет приставать!
Комментарии
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F I
Всегда одевалась и одеваюсь так как мне и удобно и как я прежде себе нравлюсь . Люблю себя любимую )
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11 час.
ONIX
А как должна вести себя женщина,можно с этого места подробнее? Заметил,что последнее время,женщины часто употребляют слова,не понимая их значения.Прочтите,кто такая стерва...
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6 час.
А
Александр24
К сожалению девушки перестали видеть разницу между униформой проститутки и повседневной одеждой. Кстати, давно хотел спросить - неужели шнурочек в стрингах вам удобнее, чем трусики? И почему вам необходимо голый зад демонстрировать окружающим? А верх купальника, прикрывающий только соски - это тоже очень удобно? "Встречают по одёжке...." Так что, одеваясь как шлюшки, не ждите к себе отношения, как к скромной девушке. А если вы не видите разницы между скромной девушкой и шлюшкой, то вторая часть пословицы "....а провожают по уму" - это как раз для вас.
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4 час.
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