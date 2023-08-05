А вы одевайтесь нормально, и никто к вам не будет приставать!

А

Александр24

К сожалению девушки перестали видеть разницу между униформой проститутки и повседневной одеждой. Кстати, давно хотел спросить - неужели шнурочек в стрингах вам удобнее, чем трусики? И почему вам необходимо голый зад демонстрировать окружающим? А верх купальника, прикрывающий только соски - это тоже очень удобно? "Встречают по одёжке...." Так что, одеваясь как шлюшки, не ждите к себе отношения, как к скромной девушке. А если вы не видите разницы между скромной девушкой и шлюшкой, то вторая часть пословицы "....а провожают по уму" - это как раз для вас.