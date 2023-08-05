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  • Александр24
    К сожалению девушки перестали видеть разницу между униформой проститутки и повседневной одеждой.  Кстати, давно хотел...А вы одевайтесь н...
  • ONIX
    А как должна вести себя женщина,можно с этого места подробнее? Заметил,что последнее время,женщины часто употребляют ...А вы одевайтесь н...
  • F I
    Всегда одевалась и одеваюсь так как мне и удобно и как я прежде себе нравлюсь . Люблю себя любимую )А вы одевайтесь н...

А вы одевайтесь нормально, и никто к вам не будет приставать!

А вы одевайтесь нормально, и никто к вам не будет приставать!

Некоторые мужчины говорят, что не поверят в равноправие полов до тех пор, пока роскошная красотка сама не подсядет к ним в баре, не угостит коктейлем и не даст потом денег на такси.

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Комментарии
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F I
Всегда одевалась и одеваюсь так как мне и удобно и как я прежде себе нравлюсь . Люблю себя любимую )
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11 час.
ONIX
А как должна вести себя женщина,можно с этого места подробнее? Заметил,что последнее время,женщины часто употребляют слова,не понимая их значения.Прочтите,кто такая стерва...
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6 час.
А
Александр24
К сожалению девушки перестали видеть разницу между униформой проститутки и повседневной одеждой.  Кстати, давно хотел спросить - неужели шнурочек в стрингах вам удобнее, чем трусики? И почему вам необходимо голый зад демонстрировать окружающим? А верх купальника, прикрывающий только соски - это тоже очень удобно?  &quot;Встречают по одёжке....&quot; Так что, одеваясь как шлюшки, не ждите к себе отношения, как к скромной девушке. А если вы не видите разницы между скромной девушкой и шлюшкой, то вторая часть пословицы &quot;....а провожают по уму&quot; - это как раз для вас.
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4 час.

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