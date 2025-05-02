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Гауфф о 15 встречах со Швентек на уровне тура: «Я в шоке, что мы уже столько раз играли с Игой. Не удивлюсь, если мы с ней побьем рекорд»

Гауфф о 15 встречах со Швентек на уровне тура: «Я в шоке, что мы уже столько раз играли с Игой. Не удивлюсь, если мы с ней побьем рекорд»

Вчера в Мадриде они провели 15-й матч. Она уступает 4:11, но выиграла три последних встречи. – Когда ты доходишь до поздних стадий турниров, сначала бывают матчи с новыми соперницами, а потом – такие соперничества, как с Игой.

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