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В Госдуме хотят разрешить зачислять детей в школу рядом с работой родителя

В Госдуме хотят разрешить зачислять детей в школу рядом с работой родителя

Такой критерий будет применяться только после приоритетного этапа приема и при наличии свободных мест Заместитель председателя Государственной Думы от ЛДПР Борис Чернышов выступил с инициативой изменить процедуру приема детей в школы.

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